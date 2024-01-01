Понедельник стал в Перми самым холодным июльским днём за пять лет Тёплая погода вернётся не раньше 5 августа Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В понедельник, 22 июля, максимальная температура в Перми составила всего +15,3˚. Это самый низкий дневной максимум, который фиксировался в июле, начиная с 2019 года. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Во вторник, 23 июля, благодаря прояснениям и поступлению более тёплого воздуха с северо-запада дневной прогрев усилится, столбики термометров поднимутся до +20...+22˚.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае с минувшего воскресенья началось самое продолжительное похолодание в июле также с 2019 года. В целом заключительная семидневка ожидается холоднее нормы на 3-4 градуса, при этом холоднее всего будет на востоке края. Также на неделе ожидается избыток осадков. Основные дожди выпадут в конце недели 26-28 июля.

Тёплая погода с дневной температурой до +25˚, вероятно, установится в Прикамье снова в середине первой декады августа.

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