В Пермском крае началось самое продолжительное похолодание в июле за пять лет На севере температура воздуха может опуститься до +2 градусов Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае с минувшего воскресенья началось самое продолжительное похолодание в июле с 2019 года. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Его причиной станет заток прохладного воздуха со стороны Ямала, который начался вчера и продлится до середины недели. В целом заключительная семидневка месяца ожидается холоднее нормы на 3-4 градуса, при этом холоднее всего будет на востоке края. В результате средняя температура июля, которая пока держится выше нормы на два градуса, по итогам месяца приблизится к норме.

Также на неделе ожидается избыток осадков, и он тоже сильнее всего проявится в восточных и южных районах. Основные дожди выпадут в конце недели 26-28 июля.

Как пишет ВЕТТА со ссылкой на специалистов Гидрометцентра, в ночь на вторник, 23 июля, температура воздуха в северных районах Прикамья может упасть до +2...+7 градусов.

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