Алёна Бронникова Председателем совета директоров СМЗ вновь избран Алексей Шеметов Решение было принято 19 июля Поделиться Твитнуть

Алексей Шеметов / фото: СМЗ

Председателем совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») вновь был избран первый заместитель гендиректора УК ГД «Росатома» АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов. Как следует из опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» документа, соответствующее решение было принято 19 июля.

На сегодняшний день Cоликамский магниевый завод — единственный в РФ производитель ряда редкоземельных металлов. По данным предприятия, в настоящее время оно обеспечивает производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 3-4% титана.

В конце прошлого года было подписано распоряжение правительства РФ о передаче в качестве имущественного взноса РФ акций предприятия. Оно было издано во исполнение указа президента РФ от 26 января 2023 года.

В начале 2024 года на общем собрании акционеров СМЗ был избран совет директоров предприятия. В его состав вошли гендиректор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев, а также другие руководители АО: Алексей Шеметов, Виктор Святецкий, Марина Чебаненко, Вероника Выховская, Сергей Завалишин, Алексей Невский, Вера Сорокина и генеральный директор СМЗ Руслан Димухамедов. В апреле совет возглавил Алексей Шеметов.

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