Председателем совета директоров СМЗ избран Алексей Шеметов
Завершён процесс документарного оформления включения СМЗ в контур управления ГК «Росатом»
Председателем совета директоров Соликамского магниевого завода (СМЗ, предприятие Горнорудного дивизиона (ГД) Госкорпорации (ГК) «Росатом») избран первый заместитель гендиректора УК ГД «Росатома» АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов.
«Наша стратегическая задача — обеспечить полную сырьевую независимость высокотехнологичных отраслей российской промышленности редкоземельными металлами (РМЗ), — цитирует пресс-служба СМЗ Алексея Шеметова. — Для этого будет увеличен объём добычи лопарита на ООО «Ловозерский ГОК», а в Соликамске мы создаём разделительное производство. В настоящее время ведётся проектирование разделительного комплекса объемом 2,5 тыс. тонн РЗМ в год. При этом технология производства церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий) уже разработана. Готовую продукцию мы планируем получать с конца 2026 года».
Ранее на общем собрании акционеров СМЗ был избран совет директоров предприятия. В его состав вошли гендиректор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев, а также другие руководители АО Алексей Шеметов, Виктор Святецкий, Марина Чебаненко, Вероника Выховская, Сергей Завалишин, Алексей Невский, Вера Сорокина и генерального директора СМЗ Руслан Димухамедов.
Таким образом, завершён процесс документарного оформления включения СМЗ в контур управления ГД ГК «Росатом».
Напомним, 8 декабря 2023 года было подписано распоряжение правительства РФ о передаче в качестве имущественного взноса РФ акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Оно было издано во исполнение указа президента РФ от 26 января 2023 года.
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