Председателем совета директоров СМЗ избран Алексей Шеметов Завершён процесс документарного оформления включения СМЗ в контур управления ГК «Росатом» Поделиться Твитнуть

Алексей Шеметов / фото: СМЗ

Председателем совета директоров Соликамского магниевого завода (СМЗ, предприятие Горнорудного дивизиона (ГД) Госкорпорации (ГК) «Росатом») избран первый заместитель гендиректора УК ГД «Росатома» АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов.

«Наша стратегическая задача — обеспечить полную сырьевую независимость высокотехнологичных отраслей российской промышленности редкоземельными металлами (РМЗ), — цитирует пресс-служба СМЗ Алексея Шеметова. — Для этого будет увеличен объём добычи лопарита на ООО «Ловозерский ГОК», а в Соликамске мы создаём разделительное производство. В настоящее время ведётся проектирование разделительного комплекса объемом 2,5 тыс. тонн РЗМ в год. При этом технология производства церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий) уже разработана. Готовую продукцию мы планируем получать с конца 2026 года».

Ранее на общем собрании акционеров СМЗ был избран совет директоров предприятия. В его состав вошли гендиректор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев, а также другие руководители АО Алексей Шеметов, Виктор Святецкий, Марина Чебаненко, Вероника Выховская, Сергей Завалишин, Алексей Невский, Вера Сорокина и генерального директора СМЗ Руслан Димухамедов.

Таким образом, завершён процесс документарного оформления включения СМЗ в контур управления ГД ГК «Росатом».

Напомним, 8 декабря 2023 года было подписано распоряжение правительства РФ о передаче в качестве имущественного взноса РФ акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Оно было издано во исполнение указа президента РФ от 26 января 2023 года.

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