Алёна Бронникова Суд обязал владельца отреставрировать историческое здание в Перми С иском обратилась госинспекция по охране ОКН Поделиться Твитнуть

фото: Авито

Арбитражный суд Пермского края 23 июля вынес решение по иску государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края к индивидуальному предпринимателю Александру Корноушкину. Согласно опубликованным в картотеке суда данным, требования ведомства были полностью удовлетворены.

ИП Александр Корноушкин является собственником исторического здания в Перми по ул. Советской, 54. В документации указано, что в апреле инспекция обратилась в суд с исковым заявлением к владельцу о возложении обязанности проведения работ по сохранению ОКН регионального значения — памятника градостроительства и архитектуры Пермского края «Дом купца А.А. Боброва».

Ведомство потребовало разработать научно-проектную документацию по сохранению указанного объекта не позднее одного года со дня вступления в законную силу судебного решения и произвести необходимые работы не позднее двух лет со дня вступления в силу решения суда. Также ответчик должен будет в течение двух месяцев с даты приёмки выполненных работ разместить на здании информационную надпись и обозначение с данными об ОКН.

По сведениям photobuildings.com, дом купца А.А. Боброва был построен на рубеже XIX-ХХ веков. В 1923 году здесь находилось Пермское отделение Уральского областного сельскохозяйственного банка, а с 1930-х по 1980-е годы в нём была организована швейная фабрика №2. В данный момент в здании находятся коммерческие помещения, в том числе клуб Nebar. В 2023 году объект был выставлен на продажу за 110 млн руб.

Ранее Арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск инспекции в отношении ИП Натальи Вяткиной, являющейся правообладателем другого исторического здания Перми на праве аренды ОКН. Ведомство потребовало возложить на бизнесмена обязанность по сохранению ОКН регионального значения «Дом И.Н. Попова, где жил в ссылке М.М. Сперанский».

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