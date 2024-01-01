Алёна Бронникова Апелляцию бывшего главного пристава Прикамья рассмотрят в августе Игорь Кожевников признан виновным в получении 38 взяток Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Пермский краевой суд повторно рассмотрит апелляционную жалобу бывшего руководителя регионального УФССП Игоря Кожевникова 9 августа. Согласно опубликованной на сайте суда информации, дело рассмотрит судья Светлана Черенёва.

Напомним, в мае 2023 года Пермский районный суд признал Игоря Кожевникова виновным в получении 38 взяток, злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве при незаконном обналичивании около 222 млн руб. Экс-главу УФССП приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу 15 млн руб., лишили классного чина госсоветника юстиции второго класса и запретили занимать должности на госслужбе в течение семи лет.

Оспорить наказание в Пермском краевом суде у осуждённого не получилось. Кроме того, судья внёс изменения в приговор, увеличив штраф до 15,9 млн руб. в соответствии с суммой полученных взяток. В июне 2024 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске по итогам рассмотрения апелляционной жалобы Кожевникова принял решение вернуть материалы в краевую инстанцию для повторного рассмотрения.

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