Алёна Бронникова Министр спорта Пермского края вышла из декрета спустя три месяца В отпуск Татьяна Чеснокова ушла в апреле Поделиться Твитнуть

Глава министерства спорта и физической культуры Пермского края Татьяна Чеснокова вышла из декретного отпуска. Как сообщили в ведомстве "Коммерсантъ-Прикамье", министр вернулась к своим обязанностям в конце прошлой недели.

В декрет Татьяна Чеснокова ушла в апреле. Предполагалось, что к работе она вернётся 7 июля. Исполняющим обязанности руководителя ведомства на это время был назначен Андрей Ипатов, занимавший пост заместителя министра.

Татьяна Чеснокова в разные годы работала в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, возглавляла городской центр охраны памятников, руководила Центральным выставочным залом. До назначения на пост министра спорта в 2020 году работала заместителем, а затем исполняющим обязанности главы ведомства.

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