Исполняющим обязанности министра спорта Прикамья стал Андрей Ипатов Глава ведомства Татьяна Чеснокова ушла в декретный отпуск Поделиться Твитнуть

Исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Пермского края назначен Андрей Ипатов, ранее занимавший пост замминистра. Об этом «Новому компаньону» сообщили в самом минспорта. В пресс-службе отметили, что губернатор уже подписал соответствующее распоряжение.

Ипатов займёт пост руководителя ведомства на время декретного отпуска министра Татьяны Чесноковой с 15 апреля по 7 июля 2024 года.

Андрей Ипатов получил образование в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете, где преподавал после получения диплома, работал тренером. Затем прошёл обучение по магистерской программе «Государственное и муниципальное управление» национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». После занял должность ведущего советника департамента организации деятельности губернатора Пермского края, администрации губернатора Пермского края и правительства Пермского края. Является мастером спорта по рукопашному бою.

В январе 2024 года был назначен замминистра физической культуры и спорта Пермского края.

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