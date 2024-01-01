Алёна Бронникова Заместителем министра спорта Прикамья стал советник губернатора Андрей Ипатов будет курировать взаимодействие с региональными спортивными федерациями Поделиться Твитнуть

Министерство физической культуры и спорта Пермского края

У министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяны Чесноковой появился новый заместитель. На должность назначен бывший советник губернатора Андрей Ипатов.

Как сообщили в ведомстве, к своим обязанностям он приступил 11 января. Он будет заниматься вопросами взаимодействия со спортивными федерациями Прикамья и подведомственными учреждениями.

«К исполнению обязанностей заместителя министра физической культуры и спорта Пермского края приступил Андрей Ипатов. Он будет курировать взаимодействие с региональными спортивными федерациями и подведомственными учреждениями», — рассказали в пресс-службе краевого минспорта.

Андрей Ипатов получил образование в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете, где преподавал сам после получения диплома, работал тренером. Затем прошёл обучение по магистерской программе «Государственное и муниципальное управление» национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». После занял должность ведущего советника департамента организации деятельности губернатора Пермского края, администрации губернатора Пермского края и правительства Пермского края. Является мастером спорта по рукопашному бою.

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