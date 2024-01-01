Сын и супруга экс-президента «Соликамскбумпрома» стали владельцами его бизнеса Виктор Баранов скончался 7 сентября 2023 года Поделиться Твитнуть

Виктор Баранов

Администратор

newsko.ru

Доли покойного президента АО «Соликамск­бумпром» Виктора Баранова в ряде связанных с компанией организаций перешли к его родственникам. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», это зафиксировано в ЕГРЮЛ.

В частности, в июне и июле Кирилл, сын Баранова, и его жена Татьяна получили свыше 56% акций в ООО «Сопапэкс», которое, согласно информации СПАРК, владеет 24,74% акций «Соликамскбумпрома».

ООО «Сопапэкс», зарегистрированное в Москве, выполняло роль представительства «Соликамскбумпрома» в столице и занимается оптовой торговлей бумагой и картоном. Несколько лет назад эта компания также владела 24,74% акций АО «Соликамскбумпром».

Наследники Виктора Баранова также стали владельцами контрольного пакета ООО «Бикор», зарегистрированного в Соликамске по тому же адресу, что и АО «Соликамскбумпром», и специализирующегося на анализе рынка.

По информации источников в промышленных кругах, несколько потенциальных инвесторов проявляют интерес к «Соликамскбумпрому». Якобы представители одного из пермских инвесторов и двух федеральных структур уже вели переговоры с наследниками, однако пока никаких соглашений не достигнуто.

Напомним, прежний президент «Соликамскбумпрома», депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Баранов скончался 7 сентября 2023 года. Сейчас его должность занимает Наталия Ступникова.

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