Алёна Бронникова В аэропорту Перми задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске Пермяк планировал улететь в Сочи Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пермском аэропорту Большое Савино в минувшие выходные задержали 46-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает транспортная полиция Прикамья.

«В минувшие выходные сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту Перми по ориентировке установили личность и задержали 46-летнего жителя Чусового Пермского края, который находился в федеральном розыске. Мужчину задержали при попытке улететь рейсом Пермь—Сочи», — рассказали в ведомстве.

Мужчину доставили в линейное отделение полиции в аэропорту. В ходе проверки было установлено, что в отношении него в МО МВД России «Кунгурский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Во время расследования подозреваемый скрылся от органов дознания, после чего в апреле был объявлен в розыск. В данный момент мужчина передан инициатору розыска.

В феврале «Новый компаньон» рассказывал, что в Перми задержали расклейщика объявлений, который находился в федеральном розыске. Мужчину передали правоохранительным органам.

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