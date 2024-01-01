Максим Артамонов В Перми задержали расклейщика объявлений, который находился в федеральном розыске В прошлом году чиновники и полицейские поймали более 100 нарушителей Поделиться Твитнуть

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, на ул. Николая Островского, 30 росгвардейцы совместно с полицейскими задержали мужчину, который расклеивал объявления в неположенном месте. Во время проверки выяснилось, что он находится в федеральном розыске.

Инцидент произошёл утром 31 января, когда инспектор увидел, что неизвестный мужчина расклеивал объявления в неустановленном для этого месте — на фасадах здания.

Чтобы задержать мужчину, инспектор вызвал росгвардейцев, которые во время проверки установили личность нарушителя. Оказалось, что он находится в федеральном розыске. В связи с этим мужчину передали сотрудниками правоохранительных органов.

С 2022 года контрольный департамент мэрии и административно-техническая инспекция начали взаимодействовать с полицией и Росгвардией, чтобы задерживать расклейщиков объявлений и граффитчиков-вандалов.

В прошлом году чиновники и полицейские на пару с росгвардейцами задержали целых 117 нарушителей. Было составлено 110 протоколов об административных правонарушениях. Часть материалов передана на рассмотрение в комиссии по делам несовершеннолетних.

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