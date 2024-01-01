Глава СК ждёт доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей нерасселённого дома в Кунгуре Здание находится в аварийном состоянии и угрожает безопасности людей Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, в Информационный СК России «ВКонтакте» вновь обратилась жительница Прикамья по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома по улице Свободы в Кунгуре.

Женщина рассказала, что в 2019 году здание 1956 года постройки было признано аварийным. Его должны были снести из-за возможного обрушения, но до сих пор в этом доме продолжают жить люди, им не предоставили другое жильё. Также местная жительница не согласна с установленной выкупной стоимостью принадлежащей ей жилплощади и считает её заниженной. Жители дома обращались в различные структуры, но это не принесло результатов.

Весной этого года ситуация получила резонанс в соцсетях и СМИ, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал представить по ней доклад. В следкоме по региону по факту нарушения прав граждан расследовалось уголовное дело, но оно было прекращено.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возобновить производство по уголовному делу и принять меры, чтобы завершить его расследования в кратчайшие сроки, а затем направить в суд.

Эти поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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