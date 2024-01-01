Алёна Бронникова Два пермских вокзала оказались в числе 10 самых удивительных в России В топ вошли здания кунгурской и кишертской железнодорожных станций Поделиться Твитнуть

Кишертский муниципальный район kishert.ru

Ассоциация туроператоров опубликовала топ-10 самых удивительных железнодорожных станций России, по мнению историка транспорта, известного блогера Сергея Сигачёва. В список вошли два вокзала Пермского края.

Одним из них оказался вокзал в Кунгуре. Здание в стиле модерн в старинном уральском купеческом городе было построено в 1909 году. Как отмечает блогер, чтобы составить о нём полное впечатление, обязательно нужно посмотреть и интерьеры. Так, в большом зале ожидания, который ранее служил залом для пассажиров I класса, можно увидеть экзотические растения в кадках, потолочные плафоны с барельефами и большое арочное окно в стиле модерн.

Также в списке самых удивительных вокзалов оказалось аутентичное деревянное здание железнодорожной станции в Кишерти. Оно находится недалеко от Кунгура, примерно в 20 км. Было построено тоже в 1909 году в стиле русского модерна молодым архитектором Евтихием Вольсовым. «Здесь вас ждёт эстетический сюрприз — абсолютно аутентичный деревянный вокзал с башенкой, печами, дымовыми трубами и красивейшим оформлением окон», — сообщает блогер.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае и Свердловской области до конца года планируют установить систему «умных вокзалов» на 18 объектах. В частности, в зданиях на станциях Старатель, Шурала, Копалуха в Свердловской области и Тёплая Гора в Пермском крае. А до конца года автоматизированную систему удалённого управления внедрят ещё на 14 малых вокзалах обоих регионов.

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