В Пермском крае и Свердловской области установят систему «умных вокзалов» на 18 объектах
Автоматизированную систему планируется внедрить до конца года
Свердловская железная дорога начала внедрять на малых вокзалах автоматизированную систему удалённого управления. В частности, такую систему планируется оборудовать в пассажирских зданиях на станциях Старатель, Шурала, Копалуха в Свердловской области и Тёплая Гора в Пермском крае. А до конца года ещё 14 малых вокзалов в регионах станут «умными». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Автоматизированная система удалённого управления позволяет круглосуточно следить за состоянием объекта и оперативно реагировать на любые изменения. Например, с помощью неё можно контролировать входные группы, следить за температурой и освещением. Также в систему встроены функции визуального и звукового информирования о движении поездов, противопожарная система и видеонаблюдение, дистанционная связь с пассажиром.
Кроме того, это снижает затраты на эксплуатацию вокзалов. Координирует работу нескольких объектов один диспетчер. Он удалённо корректирует табло расписания, транслирует звуковые объявления и консультирует пассажиров с помощью аудиосвязи.
Установка автоматизированной системы удалённого управления на Свердловской железной дороге идёт с 2020 года. Сейчас к ней подключена почти половина малых вокзалов магистрали.
Напомним, осенью прошлого года краевые власти анонсировали ремонт шести малых вокзалов в Пермском крае в 2024 году. Работы запланированы в рамках соглашения краевого минтранса и РЖД.
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