В Пермском крае и Свердловской области установят систему «умных вокзалов» на 18 объектах Автоматизированную систему планируется внедрить до конца года Поделиться Твитнуть

Здание вокзала ст.Кишерть. Фото kishert.ru

Свердловская железная дорога начала внедрять на малых вокзалах автоматизированную систему удалённого управления. В частности, такую систему планируется оборудовать в пассажирских зданиях на станциях Старатель, Шурала, Копалуха в Свердловской области и Тёплая Гора в Пермском крае. А до конца года ещё 14 малых вокзалов в регионах станут «умными». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Автоматизированная система удалённого управления позволяет круглосуточно следить за состоянием объекта и оперативно реагировать на любые изменения. Например, с помощью неё можно контролировать входные группы, следить за температурой и освещением. Также в систему встроены функции визуального и звукового информирования о движении поездов, противопожарная система и видеонаблюдение, дистанционная связь с пассажиром.

Кроме того, это снижает затраты на эксплуатацию вокзалов. Координирует работу нескольких объектов один диспетчер. Он удалённо корректирует табло расписания, транслирует звуковые объявления и консультирует пассажиров с помощью аудиосвязи.

Установка автоматизированной системы удалённого управления на Свердловской железной дороге идёт с 2020 года. Сейчас к ней подключена почти половина малых вокзалов магистрали.

Напомним, осенью прошлого года краевые власти анонсировали ремонт шести малых вокзалов в Пермском крае в 2024 году. Работы запланированы в рамках соглашения краевого минтранса и РЖД.

Ранее сообщалось, что в Перми отремонтируют здание многострадального железнодорожного вокзала Пермь II. Стоимость работ оценили в 5 млн руб. Будет ли он после этого «умным», тогда не сообщили.

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