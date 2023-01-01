Алёна Бронникова Ремонт здания пермского железнодорожного вокзала оценили в 5 млн рублей Работы планируется завершить до 30 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми отремонтируют здание железнодорожного вокзала. Стоимость работ оценили в 5 млн руб. Информацию о проведении конкурса на сайте госзакупок опубликовало ООО «РТК».

Приём заявок ведётся со 2 по 4 августа. Итоги будут подведены в течение семи рабочих дней.

Согласно конкурсной документации, исполнитель до 30 сентября 2023 года обязан выполнить комплекс работ по капитальному ремонту здания вокзала Пермь II (обновление фасада и парапетов, замена уличных светильников и световых вывесок). Гарантийный срок выполненных работ и материалов — 60 месяцев с даты подписания документов о приёмке выполненных работ. Закупка проводится исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме. Договор действует до 15 декабря текущего года.

Согласно открытым данным, ООО «РТК» учреждена в 2009 году в Москве компаниями ООО «Интерсервис» и ООО «Трэвел-Тур», последняя входит в структуру «Федеральной пассажирской компании» («ФПК»). АО «ФПК» является крупнейшей дочерней организацией ОАО «РЖД». ООО «РТК» предоставляет услуги клининга, обслуживания и содержания зданий и сооружений, сервисные услуги для нужд ОАО «РЖД» его дочерних и структурных подразделений, а также аэропортов, торговых, логистических компаний и прочих заказчиков.





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