Алёна Бронникова Суд вынес приговор мошенникам, похитившим у пенсионеров из Перми 7 млн рублей Восемь из 12 участников преступной группы оказались несовершеннолетними Поделиться Твитнуть

В Перми суд признал 12 участников преступной группы виновными в хищении путём обмана денежных средств у пожилых людей. Все виновные получили реальные и условные сроки.

Как сообщили в краевом следственном комитете, члены организованной группы подыскивали людей преимущественно пожилого возраста путём подбора абонентских номеров стационарных и сотовых телефонов. Они совершали звонки с использованием SIP-телефонии (автоподмены номера при входящих звонках) и представлялись сотрудниками правоохранительных органов либо адвокатами. Все роли были распределены.

Вводя пенсионеров в заблуждение, мошенники рассказывали о ложных ДТП, произошедших по вине их родственников, и убеждали возместить мнимым пострадавшим в ходе аварии причинённый ущерб. Сумма обговаривалась сразу по телефону. Затем преступники приезжали к пожилым людям и забирали эти деньги.

«В результате преступных действий участников организованной группы менее чем за год у граждан пожилого возраста, проживающих на территории Перми, были похищены денежные средства в размере более 7 млн руб.», — отметили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении всех участников преступной группы, восемь из которых оказались несовершеннолетними. Все признаны виновными в совершении 37 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного и крупного ущерба).

Согласно приговору суда, один из подсудимых получил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Остальные будут отбывать наказание в виде условного лишения свободы от 5 до 2 лет 10 месяцев.

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