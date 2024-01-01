Зарина Ситдикова В первом полугодии 85% пользователей Android в Прикамье получили спам-звонки Каждому восьмому абоненту звонили вероятные мошенники Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В январе—июне текущего года различные спам-звонки получили 85% пользователей Android в Пермском крае. Об этом «Новому компаньону» сообщили в «Лаборатории Касперского».

Данные были получены на основе анализа приложения KasperskyWhoCalls, помогающего клиентам блокировать нежелательные звонки — весь спам или отдельные категории вызовов, включая звонки от абонентов, которых нет в списке контактов, а также со скрытых номеров.

При этом доля абонентов Прикамья, которые в первом полугодии столкнулись с потенциальными злоумышленниками, составила почти 12%, то есть вероятные мошенники звонили каждому восьмому пользователю.

В «Лаборатории Касперского» отмечают, что, по сравнению с прошлым годом, за первые шесть месяцев этого года количество клиентов KasperskyWhoCalls в России выросло в два раза. Это свидетельствует о том, что интерес людей к специальным решениям для защиты от телефонного мошенничества и спама растёт.

Пользователи пытаются обезопасить себя и своих близких от возможных угроз, которых становится всё больше. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, с января по май 2024 года число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в регионе увеличилось на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как отмечается в telegram-канале «Полиция Прикамья», на сегодняшний день телефонное мошенничество является одним из массовых видов преступных действий в крае.

Ранее в МВД докладывали, что по итогам прошлого года общий ущерб от действий злоумышленников в регионе составил 2,5 млрд руб.

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