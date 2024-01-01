Алёна Бронникова В Перми отложили ремонт трамвайных путей на участке по улице Мира Движение автобусов в ближайшие выходные не изменится Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Мовиста Регионы Пермь»

В Перми отложили работы по ремонту трамвайных путей на участке по ул. Мира, которые были запланированы на 20 и 21 июля. О сроках и причинах переноса пресс-служба департамента транспорта администрации города не сообщает.

«Ремонтные работы, а также изменение движения переносится. В эти выходные автобусы работают по обычным маршрутам. Дату изменений сообщим дополнительно», — пишет telegram-канал «Пермский транспорт».

Накануне сообщалось, что в ближайшие выходные в Перми планируют закрыть движение всех видов транспорта на перекрёстке улиц Мира и Советской Армии. Движение трёх автобусов № 3, 40 и 47 — планировалось изменить, часть остановок на это время — не обслуживать.

Ранее стало известно, что в Пермском муниципальном округе из-за размыва автодороги Бершеть—Янычи временно изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Автобусы, следующие по маршрутам № 112, 443, 747, и 748 будут проезжать по ул. Мира в Бершети, а автобусы № 341 будут проходить без заездов в село.





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