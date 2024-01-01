Алёна Бронникова В Прикамье из-за размыва дороги временно изменится схема движения автобусов Проезжую часть размыло на дороге «Бершеть – Янычи» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Пермском крае временно изменится схема движения некоторых автобусов. Как сообщает пресс-служба администрации Пермского муниципального округа, причиной стал размыв проезжей части на автодороге «Бершеть — Янычи».

Администрация Пермского муниципального округа

Так, автобусы, следующие по маршрутам № 112 «Пермь — Машиностроитель», № 443 «Пермь — Кукуштан», № 747 «Пермь — Курашим» и № 748 «Пермь — Курашим (с заездом на Платошинскую ПТФ)» будут проезжать по ул. Мира в с. Бершеть. Автобусы № 341 «Пермь — Звёздный» будут проходить без заездов в Бершеть.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми из-за работ на сетях водоотведения вводятся временные ограничения движения автотранспорта по ул. Дзержинского. В зону работ попадает участок ул. Дзержинского от ул. Букирева до ул. Данщина. Полоса движения транспорта в сторону трамвайного депо будет перекрыта до 24:00 21 июля.

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