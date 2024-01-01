Алёна Бронникова В Перми ограничат движение по улице Дзержинского Движение закроют по полосе движения в сторону трамвайного депо Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В Перми введут временные ограничения движения автотранспорта по ул. Дзержинского. По информации «Новогор-Прикамье», это связано с работами на сетях водоотведения.

В зону работ попадает участок ул. Дзержинского от ул. Букирева до ул. Данщина. Полосу движения транспорта в сторону трамвайного депо перекроют с 08:00 17 июля до 24:00 21 июля.

«Ограничения вводятся на время работ на сети водоотведения. Будет проводиться санация уличной сети канализации под трамвайными путями. Диаметр обновляемого трубопровода 200 мм (20 см), протяжённость более 112 м. Компания приносит извинения за неудобства», — сообщает «Новогор».

В этот же день с 9:00 до 17:00 в Перми планируется ограничить движение всех видов транспорта на дороге от ул. Академика Веденеева до Восточного обхода (на участке от ул. Ракитной до Восточного обхода). Ограничение вводится для проведения съёмок художественного фильма «Аэропорт» в целях обеспечения безопасности дорожного движения.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.