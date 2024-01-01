Из-за съёмок фильма в Перми перекроют движение транспорта Ограничения коснутся участка одной дороги Поделиться Твитнуть

В среду, 17 июля, с 9:00 до 17:00 на дороге от ул. Академика Веденеева до Восточного обхода Перми (на участке от ул. Ракитной до Восточного обхода) временно будет остановлено движение всех видов транспорта.

Как пояснили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится для проведения съёмок художественного фильма «Аэропорт» в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — обратились к водителям в минтрансе.

Напомним, комедийный полнометражный художественный фильм под названием «Аэропорт» снимает продюсерский центр «Клёвафильм». Съёмки стартуют в июле. Главные роли в кинокартине сыграют Камиль Ларин и Роман Курцев. Об этом сообщала Пермская кинокомиссия. Местом проведения съемок станет пермский аэропорт. В Перми также снимут несколько экстремальных сцен.

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