Зарина Ситдикова Из-за ремонта трамвайных путей в Перми закроют проезд на участке улицы Мира Это приведёт к изменению движения автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

В Перми с 23:59 19 июля до 5:00 22 июля в связи с ремонтом трамвайных путей будет прекращено движение транспорта на перекрестке улиц Мира и Советской Армии. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Из-за ограничений будет изменено движение трёх маршрутов общественного транспорта. По данным дептранса, после ул. Мира автобусы № 3 и 40 проследуют в направлении ш. Космонавтов по ул. Братьев Игнатовых вместо ул. Советской Армии. В обратном направлении схема движения останется без изменений.

На период закрытия проезда не будут обслуживаться остановочные пункты «ДК им. Гагарина» и «Ул. 9 Мая» на ул. Мира, а также «Ул. Советской Армии» и «Ул. Баумана» на ул. Советской Армии. Пассажиры могут воспользоваться остановками «ДК им. Гагарина» на ул. Братьев Игнатовых, «Больничный городок» и «Ул. 9 Мая» на ш. Космонавтов.

Автобусный маршрут № 47 проследует в объезд по ул. Мира с посадкой и высадкой пассажиров на всех остановочных пунктах.

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