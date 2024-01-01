Возле Чусовского моста в Перми образовалась автомобильная пробка длиной 5 км Поделиться Твитнуть

В пятницу, 19 июля, в районе Чусовского моста на выезде из Перми около 15 час. образовался дорожный затор. Длина пробки уже превысила 5 км. Об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на данные сервиса Яндекс.Карты.

Что стало причиной затора, пока не ясно. Возле пробки пока отсутствуют отметки о дорожно-транспортных происшествиях.

Напомним, несколько дней назад, 13 июля, водители застряли в 8-километровой автомобильной пробке, которая образовалась на выезде из Перми. Машины тогда начали скапливаться в заторе ещё от перекрёстка улиц Героев Хасана и Ижевской, колонна растянулась до Нестюковского тракта. Тогда причиной ограничений в движении назывался фестиваль «Крылья Пармы», проводившийся в тот же день. В итоге автомобили простояли в пробке несколько часов. Ситуацию осложняли ремонтные работы на том же участке трассы.

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