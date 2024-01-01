На выезде из Перми образовалась огромная пробка Она растянулась на 8 километров Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Сегодня днём, 13 июля, водители застряли в 8-километровой пробке, которая образовалась на выезде из Перми. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на очевидцев.

Машины начали скапливаться в заторе ещё от перекрёстка улиц Героев Хасана и Ижевской, колонна растянулась до Нестюковского тракта.

Как рассказали автомобилисты, выезд из города был одной сплошной пробкой из-за фестиваля «Крылья Пармы», который проходит сегодня.

Автомобили стояли в пробке несколько часов. Затор образовался в связи с тем, что многие пермяки решили побывать на аэродроме Фролово — это место проведения фестиваля «Крылья Пармы». Кроме того, на этом участке сейчас идут ремонтные работы.

Напомним, 13 июля в Перми ввели временные ограничения движения транспорта в день проведения авиационного фестиваля «Крылья Пармы"

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