Алёна Бронникова В Перми из-за авиашоу «Крылья Пармы» изменится движение транспорта Временные ограничения введут 13 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми введут временные ограничения движения транспорта в день проведения авиационного фестиваля «Крылья Пармы» 13 июля. Это следует из распоряжения министерства транспорта Пермского края, опубликованного на сайте 5 июля.

Ограничение движения вводится с 7 до 20 часов на автомобильной дороге «Верхние Муллы — Нестюково», на участке от д. Субботино до пересечения с автомобильной дорогой Р-243 «Пермь — Екатеринбург». В документе указано, что временные ограничения при этом не распространяются на несколько видов транспортных средств.

Среди них пассажирские перевозки автобусами, автотранспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в зоне временного ограничения, которые обслуживают граждан или принадлежат проживающим или работающим в этой зоне гражданам. Также ограничения не касаются перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работах.

Авиашоу «Крылья Пармы» (0+) в 2024 году пройдёт 13 июля на аэродроме «Фролово». Начало мероприятия — в 13:00. В программу вошли выступления трёх пилотажных групп: «Стрижи», «Русь» и «Первый Полёт», купольная акробатика, концерт Николая Анисимова встреча с авиагруппой «Стрижи», фотосессия с пилотами, детские и другие развлекательные мероприятия.

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