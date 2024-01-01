Новый председатель Семнадцатого апелляционного суда официально вступил в должность Церемония прошла 18 июля Поделиться Твитнуть

Евгений Шайхутдинов / фото: Арбитражный суд Челябинской области

В четверг, 18 июля, в Перми состоялась торжественная церемония вступления в должность нового председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Евгения Шайхутдинова.

Напомним, Шайхутдинов был назначен на пост указом президента России Владимира Путина 13 июня. Ранее судья занимал пост председателя Арбитражного суда Челябинской области.

«Назначить председателем Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Шайхутдинова Евгения Маратовича. Назначение производится на шестилетний срок полномочий», — говорилось в документе.

Евгений Шайхутдинов родился 10 сентября 1978 года в Красноярске. В 2000 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «правоведение». Кандидат юридических наук.

С 5 июня 2023 года и.о. председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда была Оксана Лесковец.

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