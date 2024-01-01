Председателем Семнадцатого апелляционного суда в Перми стал Евгений Шайхутдинов

Указом президента России Владимира Путина председателем Семнадцатого апелляционного суда (находится в Перми) назначен Евгений Шайхутдинов. Ранее он занимал пост председателя Арбитражного суда Челябинской области. Документ, подписанный 13 июня, опубликован на портале официальных правовых актов.

«Назначить председателем Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Шайхутдинова Евгения Маратовича. Назначение производится на шестилетний срок полномочий», — говорится в указе.

«Коллектив суда поздравляет Евгения Маратовича с назначением на должность председателя суда и желает профессиональных успехов!» — сказано в сообщении, опубликованном 14 июня на сайте Семнадцатого апелляционного суда.

С 5 июня 2023 года и.о. председателя суда была Оксана Лесковец.





Евгений Шайхутдинов родился 10 сентября 1978 года в Красноярске. В 2000 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «правоведение». Кандидат юридических наук.





В Арбитражном суде Красноярского края работал с 2002 года. Назначен на должность судьи Арбитражного суда Красноярского края в 2007-ом. В 2012 году стал заместителем председателя Арбитражного суда Челябинской области. С 2018 года и до назначения в Пермь был председателя этого суда.