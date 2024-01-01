Зарина Ситдикова В Пермском краевом суде сменился заместитель председателя Новую кандидатуру назначил своим указом президент России Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Указом президента России Владимира Путина на должность заместителя председателя Пермского краевого суда назначена Татьяна Журавлева. Информация об этом опубликована в telegram-канале учреждения.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», Татьяна Журавлева родилась в 1979 году в Перми. В 2001 году она окончила юридический факультет Пермского государственного университета. Работала старшим помощником прокурора Перми. В 2009 году она была назначена судьей Мотовилихинского суда Перми. В июле 2013 года Татьяна Журавлева получила должность заместителя председателя, а в апреле 2021 года — председателя этого суда. К назначению на пост зампредседателя Пермского краевого суда была рекомендована высшей квалификационной коллегией судей РФ в конце ноября прошлого года.

Помимо информации о повышении Татьяны Журавлевой, в указе главы государства также говорится о назначении на должность судьи Ленинского районного суда Перми Марии Першиной.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении», в котором объявил благодарность главному врачу Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова Пермского края Вячеславу Белову.

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