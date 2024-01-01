Алёна Бронникова Президент России объявил благодарность главврачу из Перми Распоряжение подписано 6 июня Поделиться Твитнуть

В четверг, 6 июня, президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении», в котором главному врачу ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» Пермского края Вячеславу Белову объявил благодарность. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, Вячеславу Белову объявляется благодарность президента РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Вячеслав Белов — врач высшей категории по специальности «сердечно-сосудистая хирургия». Был назначен на должность главврача пермской больницы в 2022 году. Ранее работал в Свердловской областной клинической больнице №1 в Екатеринбурге, с 1999 года — в должности сердечно-сосудистого хирурга в отделении хирургического лечения и приобретённых пороков сердца, а с 2005 года — заведующим отделением детской кардиохирургии. Затем возглавил кардиохирургическое отделение №3 Федерального центра высоких медицинских технологий в Калининграде. Зарегистрировал патенты на способ коррекции аортолевожелудочкового тоннеля и способ протезирования атриовентрикулярного клапана лёгочным аутографтом.





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