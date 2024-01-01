Алёна Бронникова В отношении бывшего депутата пермского ЗС введена процедура реализации имущества Владимира Подкорытова признали банкротом Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края признал бывшего депутата регионального заксобрания Владимира Подкорытова банкротом и ввёл процедуру реализации имущества. Соответствующая информация содержится в решении суда от 10 июля, опубликованном в картотеке судебных дел.

Заявление о признании Владимира Подкорытова банкротом поступило в суд 30 октября 2023 года от Алексея Макаровского. Сумма требований составила 35,5 млн руб. Ранее истец был зарегистрирован как ИП, занимающийся правовой деятельностью. В марте в отношении ответчика арбитраж ввёл процедуру реструктуризации долгов.

Владимир Подкорытов был избран депутатом парламента Пермского края в 2016 году по одномандатному округу №17. В сентябре 2019 года его признали виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, которые должны были быть использованы для взыскания налогов, сборов и страховых взносов, также в особо крупном размере.

Согласно приговору, экс-депутат умышленно не удерживал налог на доходы физических лиц с зарплаты и дивидендов владельцам на 16,1 млн руб. с 2017 по 2018 год. Он также скрыл более 11,1 млн руб., чтобы покрыть задолженность предприятия по налогам и сборам на 9 млн руб. Суд оштрафовал его на 500 тыс. руб., а в октябре 2019 года его полномочия в краевом заксобрании были досрочно прекращены по решению большинства депутатов.

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