Алёна Бронникова Цены на туристические услуги в Прикамье выросли на 10% Дальнейшее повышение цен этим летом не ожидается Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В июне цены на туристические услуги в Пермском крае выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила ИА «Текст» руководитель отдела по внутреннему туризму компании «Финист Next» Наталья Залесная, основными причинами является увеличение стоимости проживания и транспортных услуг.

В то же время, дальнейшее значительное повышение этим летом не ожидается, так как транспортные компании и гостиницы устанавливают расценки в начале сезона и закрепляют их в договорах с организаторами туров.

Активнее всего Прикамье посещают гости в возрасте 25-45 лет из ближайших регионов и центральной части России. В июле и августе прогнозируется увеличение турпотока.

С учётом трёхразового питания, входных билетов, транспортного и экскурсионного обслуживания, а также проживания в гостинице не менее трёх звёзд средняя стоимость поездки составляет от 5 тыс. руб. в сутки за одного человека. Эксперт отмечает, что по сравнению с другими регионами эту цену нельзя назвать очень высокой.

Кроме того, отмечается и рост спроса на путешествия по краю среди самих пермяков, рост спроса на фестивали и другие культурно-массовые мероприятия. Стоимость трансферов на них составляет от 600 до 2 тыс. руб. с человека.

По данным краевого минприроды, с июля 2023-го по июнь 2024 года за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края туристы заплатили 3,2 млн руб. В число таких ООПТ попадают природный парк «Пермский» (участки Вишерский, Усьвинский и Чусовской), а также камни Полюд и Колчимский.

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