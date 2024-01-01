В пяти территориях Прикамья 20 июля ограничат продажу алкоголя Поделиться Твитнуть

В субботу, 20 июля, в пяти территориях Пермского края будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции. Это связано с проведением праздничных и фестивальных мероприятий.

Так, в Добрянке, Лысьве и Нытве ограничения связаны с празднованием Дня города, при этом в Лысьве и Нытве 20 июля ещё отметят День металлурга. В селе Бым Кунгурского округа продажу алкоголя ограничат из-за спортивно-музыкального фестиваля White Fest, а в селе Серёгово Чердынского округа — из-за этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы».

Алкоголь не будут продавать с 8 до 23 час. Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. руб.

Напомним, в феврале 2024 года правительство Пермского края издало постановление об установлении полного запрета на розничную продажу алкоголя в разных муниципальных образованиях региона в праздничные дни в 2024 году. «Точечный» запрет будет вводиться в разные даты в 27 муниципалитетах. В основном, ограничение распространяется на те дни, когда конкретное муниципальное образование отмечает день города, день посёлка или день села, в дни национальных, религиозных и профессиональных праздников и в дни проведения фестивалей.

Запрет не распространяется на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Запрет на розничную продажу алкоголя в праздничные дни ежегодно вводится в Пермском крае с 2016 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.