Екатерина Артёмова В Прикамье утвердили даты, когда в 2024 году будет запрещена торговля алкоголем Продажу спиртного ограничат в праздники и во время фестивалей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края издало постановление об установлении полного запрета на розничную продажу алкоголя в разных муниципальных образованиях региона в праздничные дни в 2024 году. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 13 февраля.

Запрет будет вводится в разные даты в 27 муниципалитетах. В основном, ограничение распространяется на те дни, когда конкретное муниципальное образование отмечает день города, день посёлка или день села. Например, в селе Кочёво это 25 мая, а в Александровске — 24 августа.

Кроме того, в ряде муниципалитетов торговля алкоголем будет запрещена в дни национальных, религиозных и профессиональных праздников. В частности, в Бардымском округе не будут продавать спиртное во время празднования Навруза, Уразы-байрама и Курбан-байрама, в Гремячинске — в День шахтёра, а в Нытве — в День металлурга.

В Березниках, Кунгуре, Нытве, Соликамске, Кизеле, Полазне, Краснокамске, Кочёво, Октябрьском и Куединском, Добрянском и Бардымском округах запрет на продажу алкоголя введут также в День молодёжи 29 июня. В селе Бым его нельзя будет продавать во время спортивно-музыкального фестиваля White Fest 20 июля, в Уинском — во время краевого фестиваля мёда «Медовый спас» 10 августа, а в Октябрьском — в день ярмарки в рамках краевого «Хлебного спаса» 24 августа.

При этом запрет не распространяется на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Запрет на розничную продажу алкоголя в праздничные дни ежегодно вводится в Пермском крае с 2016 года. Проект постановления с перечнем дат, в которые торговля спиртным в регионе будет ограничена в этом году, краевые власти подготовили в конце 2023-го. В заключении минэкономразвития Прикамья на проект отмечалось, что за семь лет действия запрета число преступлений, совершённых в состоянии опьянения, в муниципалитетах сократилось на 94,6%.

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