Екатерина Артёмова Ограничение продажи алкоголя снизило число «пьяных» преступлений в Прикамье Количество таких преступлений в муниципалитетах региона за семь лет сократилось на 94,6% Поделиться Твитнуть

Региональное минэкономразвития опубликовало заключение на проект постановления правительства Пермского края об установлении полного запрета на продажу алкоголя в муниципалитетах в праздничные дни в 2024 году. В министерстве отмечают, что за годы действия запрета в Прикамье существенно снизилось число преступлений, совершённых в состоянии опьянения, и считают продолжение такой практики обоснованным.

В заключении содержится статистика зарегистрированных «пьяных» преступлений в муниципалитетах, где вводился запрет на продажу алкогольной продукции в праздники. Из документа следует, что количество таких преступлений в этих территориях за семь лет снизилось на 94,6% — с 37 случаев в 2016 году до 2 преступлений в 2023-м. Также на 59% сократилось количество зафиксированных случаев появления граждан в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах — с 51 до 21 случая.

В минэкономразвития края пришли к выводу, что решение проблемы предложенным способом регулирования обоснованно.

В 2024 году в муниципалитетах Прикамья планируется запретить розничную продажу алкоголя в День города (у каждого муниципалитета эта праздничная дата своя) и День молодёжи. Также в ряде территорий будет ограничена торговля алкогольной продукцией в дни национальных, религиозных и профессиональных праздников. Например, в Бардымском округе не будут продавать алкоголь во время празднования Навруза, Ураза-байрама и Курбан-байрама, в Гремячинске — в День шахтёра, а в Нытве — в День металлурга.





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