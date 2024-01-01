Пермский омбудсмен потрясён историей с телом ребёнка, обнаруженным в чемодане на мусорке Он призвал журналистов воздержаться от спекуляций на трагедии Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко прокомментировал в соцсетях историю об обнаружении тела 9-летнего мальчика в чемодане возле мусорных контейнеров в центре Перми.

«Ужас. Потрясён случившимся вместе со всей страной. Такой ужас не укладывается в человеческом сознании. Пристально слежу за ходом расследования», — написал Сапко в ответ на многочисленные просьбы СМИ прокомментировать ситуацию. При этом он призвал журналистов не распространять непроверенную или ложную информацию и воздержаться от спекуляций на трагедии. "Важно дать правоохранительным органам возможность провести объективное и тщательное расследование», – добавил правозащитник.

Напомним, жестокое убийство мальчика произошло в ночь на 12 июля в Мотовилихинском районе Перми. По версии следствия, преступление совершила мать ребёнка 34-летняя Ирина Шатова. Она будто бы сначала придушила своего сына, а потом нанесла ему ножом колото-резаные раны. Чтобы скрыть следы преступления, она поместила тело ребёнка в чемодан и оставила его у мусорных контейнеров в Ленинском районе. Через несколько часов шокирующую находку обнаружил случайный прохожий.

На поиски подозреваемой у правоохранителей ушло чуть больше суток. После задержания матери ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство следствия об аресте Шатовой. Она пробудет в СИЗО до 12 сентября.

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