Алёна Бронникова Следком организовал проверку после пожара в Перми, в котором погибла пенсионерка Возгорание произошло в одной из квартир в центре города Поделиться Твитнуть

Следственный отдел по Ленинскому району Перми краевого СКР организовал процессуальную проверку по факту обнаружения тела 66-летней женщины в ходе тушения пожара 16 июля. Возгорание произошло в многоквартирном доме в центре города.

«В настоящее время следователем проведён осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошёл днём 16 июля в одной из квартир на четвёртом этаже жилого дома по ул. Екатерининской, 120 в Перми. Возгорание ликвидировали 22 огнеборца. В ходе тушения они обнаружили тело пожилой женщины, в чьей квартире произошло ЧП.

Очевидцы рассказали, что автомобили пожарных и скорой помощи долгое время не могли заехать во двор дома из-за перекрытых въездов. Сотрудникам приходилось перелезать через забор, чтобы добраться до места происшествия.

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