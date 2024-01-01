На пожаре в центре Перми 16 июля погибла женщина Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Во вторник, 16 июля, около двух часов дня в многоквартирном доме по ул. Екатерининской, 120 в Перми произошёл пожар. Загорелась квартира на четвёртом этаже. Возгорание ликвидировали 22 огнеборца, к тушению пришлось привлекать шесть единиц техники.

«К сожалению, в результате пожара имеется погибший», — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю и опубликовали видео осмотра места происшествия. Уже известно, что скончалась пожилая женщина, в чьей квартире и произошло ЧП.

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили сайту perm.aif.ru очевидцы, автомобили пожарных и кареты скорой помощи долгое время не могли заехать во двор дома из-за перекрытых въездов. «Сотрудникам приходилось перелезать через забор, чтобы добраться до места происшествия», — передаёт издание.

Сейчас дознаватель совместно со специалистом испытательной пожарной лаборатории МЧС устанавливает причину пожара.

МЧС России по Пермскому краю

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