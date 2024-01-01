Алёна Бронникова За июнь застройщики в Прикамье вывели на рынок 10 новых домов Это на 67% больше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Единый ресурс застройщиков» подвёл итоги июня 2024 года по динамике вывода новых проектов в Пермском крае. Согласно представленным данным, за месяц на рынок региона было введено 10 многоквартирных домов от пяти застройщиков. Это 1,47 тыс. квартир, совокупная площадь которых составила 75,5 тыс. кв. м.

По сравнению с июнем прошлого года количество выведенных на рынок новых объектов выросло на 67% — в АППГ было выведено шесть домов. Относительно предыдущего месяца показатель вырос на 900% (в мае был сдан всего один дом). Площадь квартир в новых объектах также увеличилась. Рост составил 36%.

Всего с начала года было выведено 30 объектов, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Совокупная площадь введённых 6,3 тыс. квартир составила 0,29 млн кв. м. При этом в среднем ежедневно выводилось 34 квартиры, а это на 8% меньше, чем в 2023 году. Эксперты отмечают, что при таких темпах за год на рынок Пермского края будет выведено 12,4 тыс. квартир.

По объёму выведенной на рынок недвижимости и по площади новых объектов в июне Пермский край занял 18 место в стране. На регион пришлось 1,8% жилья, выведенного на рынок за месяц. Больше всего новых объектов вывели СГ «Развитие» — 4 дома, ГК «Оникс» и СИК «Девелопмент-Юг» — по два объекта.

Ранее сообщалось, что за год в Перми выросли цены на малогабаритные квартиры в новостройках. Рост составил 16%. В связи с отменой программы доступной ипотеки для большинства покупатели начали искать самые дешёвые варианты с возможностью приобретения без кредита, ими, прежде всего, оказались объекты маленькой площади.

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