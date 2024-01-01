Малогабаритные квартиры в Перми за год подорожали на 16% Высокий спрос формируется из-за отмены доступной ипотеки Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Аналитики федерального портала «Мир квартир» вычислили, как за год изменилась стоимость квартир размером до 32 кв. м в новостройках в крупных российских городах. Интерес к теме вызван тем, что программа доступной ипотеки отменена для большинства покупателей недвижимости, и люди начали искать самые дешёвые варианты для покупки жилья без кредита — и это, прежде всего, объекты маленькой площади. Оказалось, что разброс цен по городам отличается в пять раз.

В Перми, например, квадратный метр в малогабаритной квартире в июле 2024 года стоит 144,7 тыс. руб. (+16,1% по сравнению с июлем 2023 года), а средняя цена такой квартиры в Перми достигла 3,8 млн руб. (+16,5% год к году).

По цене квадратного метра самые дорогие «малютки» оказались в Сочи (396,8 тыс. руб.), самые дешевые — в Грозном (75,8 тыс. руб./кв. м). Самая высокая средняя стоимость квартиры до 32 кв. м установилась в Москве (10 млн руб.), наиболее доступные объекты продаются в Грозном (1,97 млн руб.).

В среднем по стране метр квартир до 32 кв. м подорожал на 14,6%, а цена предложения квартир поднялась на 14,1% за год.

Как рассказал Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир», сейчас на небольшие лоты сохраняется высокий спрос. За год их количество в продаже сократилось на 12%. Причём вымываются наиболее дешёвые предложения, из-за чего средняя цена быстро растёт.

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