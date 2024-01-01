Зарина Ситдикова В Мотовилихинском районе Перми построят новую дорогу Она свяжет улицы Соликамскую и Евгения Пермяка Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Мотовилихинском районе Перми на ул. Кирпичной обустраивается новая дорога с асфальтобетонным покрытием и тротуарами. Об этом «Новому компаньону» сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

По данным ведомства, сейчас на объекте ведутся работы в рамках второго этапа — на участке от ул. Соликамской до здания по ул. Кирпичной, 1. Ранее был приведён в порядок самый проблемный отрезок дороги — от ул. Кирпичной, 1 до перекрёстка ул. Евгения Пермяка и ул. Гашкова. Работы по согласованию с мэрией выполнило АО «СтройПанельКомплект» (СПК).

Как уточнили «Новому компаньону» в компании, вместо щебёночного покрытия на дороге был уложен асфальт. Помимо этого, работы включали в себя обустройство тротуаров. В ближайшее время на этом участке будут установлены знаки. Ожидается, что первый этап строительства полностью завершится до конца лета.

На втором этапе будет приведён в порядок участок до ул. Соликамской. По информации АО «СПК», городские власти заасфальтируют проезжую часть, а застройщик благоустроит тротуар. Планируется, что работы будут закончены до конца 2024 года.

После окончания работ жильцы м/р Вышка-2 смогут удобно и безопасно по тротуару добираться до автобусной остановки «Язовая», а водители — напрямую выезжать на ул. Соликамскую.

В мэрии отметили, что наружное освещение на указанном участке уже есть. Обустройство новой полноценной дороги позволит в дальнейшем рассмотреть варианты запуска здесь общественного транспорта.

Напомним, в апреле городской департамент транспорта представил возможные изменения маршрутной сети Перми, которые могут быть внедрены при заключении новых контрактов в 2025 году. Среди предложений — запуск нового кольцевого маршрута, который соединит микрорайоны Вышку-1, Вышку-2 и площадь Восстания после ремонта ул. Кирпичной.

При этом на дороге уже курсирует автобус мультимодального маршрута, который ежедневно подвозит пассажиров городских электричек из м/р Вышка-2 к станции Язовой.

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