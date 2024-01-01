В дептране Перми рассказали об изменениях маршрутов общественного транспорта в 2025 году Нововведения ожидаются в четырёх районах Поделиться Твитнуть

В следующем году пермяков ждут многие изменения в работе автобусов в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах. Об этом сообщили в пресс-службе пермского дептранса.

Чиновники обещают горожанам новые транспортные связи и снижение времени ожидания маршрутов. Отметим, то же самое они говорили, когда вводилась новая маршрутная сеть.

Изменения планируется ввести в несколько этапов с учётом корректировок трамвайного движения, а также с учётом реализации крупных инфраструктурных проектов. На маршрутах №7, 19, 51 и 59. будет увеличено количество рейсов. Это, по мнению чиновников, позволит повысить провозную способность до 30-60%.

В Свердловском районе Перми на маршруте № 74 ожидается запуск по новому участку Крисанова и кратчайшему пути по Чкалова. Маршруты №19 и 30, а также №5 и 25 объединят. Это позволит соединить микрорайоны и сократить время ожидания. Вместо маршрутных такси 4т и 11т введут маршрут № 31.

Схема: дептранс Перми

В Орджоникидзевском районе дептранс обещает «усилить ряд микрорайонов путём снижения ожидания маршрутов».

Схема: дептранс Перми

Так, автобусы №22 будут заезжать на Банную гору взамен маршрута №23. Движение автобусов №48 предлагается организовать по кольцу через Январский и Энергетик вместо маршрута №21. Автобусы №73 будут заезжать в микрорайон Январский, но их стоянку там уберут.

Схема: дептранс Перми

В Мотовилихинском районе изменения позволят организовать новые транспортные связи: №4 сохранит путь следования по Чкалова после реконструкции Карпинского, что позволит создать новую связь Садового с ДК «Солдатова». Маршрут №13 планируется продлить до Ушинского, а №67 — запустить по Пушкина.

На маршрутах №68 и №10 объединение позволит организовать новую транспортную связь Садового с шоссе Космонавтов.

После строительства дороги «Переход улица Старцева — проспект Октябрят» (ТР-53) планируется изменить ряд маршрутов: №11 может быть продлен до Висима, №33 — до проспекта Ивинский, а №81 — пустить через несколько улиц в ЖК «Погода».

В Индустриальной районе после реконструкции улиц автобусы №13 планируется продлить до Садового.

Схема: дептранс Перми

После ремонта ул.Кирпичной и строительства тротуара на участке, чиновники хотят запустить новый кольцевой маршрут, который соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2 и площадь Восстания в Мотовилихе.

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