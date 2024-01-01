Зарина Ситдикова С 10 июня в Перми будет запущен автобус для подвоза жителей к станции Язовой Маршрут будет курсировать по микрорайону Вышка-2 Поделиться Твитнуть

В Перми с 10 июня запускается новый маршрут, который позволит пассажирам доезжать до станции Язовой на автобусе и пересаживаться на электропоезда по одному билету. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермская электричка».

Как ранее писал «Новый компаньон», Пермская пригородная компания решила запустить проект «Удобная электричка» в м/р Вышка-2. В его рамках жители смогут по билету на электропоезд бесплатно доехать на автобусе до станции Язовой и за 15 минут добраться в центр города. Сейчас таким образом организован трансфер жителей м/р Новое Лёвшино до станции Лёвшино.

Стоимость единого билета на мультимодальном маршруте составит 36 руб. По данным ТОС «Вышка-2», автобус будет стартовать от дома по ул. Гашкова, 24, затем пройдёт по улицам Ивана Франко, Целинной, Гашкова, Евгения Пермяка, Кирпичной, Соликамской и Печорской.

Утренние отправления с Вышки-2 будут в 6:18, 6:40, 7:10 и 7:40. График движения синхронизирован с расписанием электричек, прибывающих на Язовую в 6:46, 7:06, 7:33 и 8:06.

Вечером после прибытия электропоездов в 16:14, 16:58, 17:37 и 17:50 автобусы будут выезжать на Вышку-2 в 16:20, 17:03, 17:42 и 17:55.

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