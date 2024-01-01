Кольцевые электрички в Перми будут курсировать чаще А на станции Язовая реализуют проект «Удобная электричка» Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Пермская пригородная компания прорабатывает возможность увеличения количества рейсов кольцевых электричек в Перми. Об этом, отвечая на вопросы пользователей ВКонтакте, сообщил руководитель ППК Сергей Канцур.

Сейчас ежедневно осуществляется шесть рейсов (по три в каждую сторону), планируется добавить ещё несколько. В первую очередь, новые рейсы введут для удобства студентов, чтобы они могли добираться к началу занятий в ПГНИУ и на комплекс Пермского политеха на правом берегу Камы. Когда именно увеличится количество рейсов, Канцур не уточнил.

Также он рассказал и о других планах развития кольцевого маршрута Пермского наземного метро. Так, в 2024 году по предложениям ППК городские власти должны благоустроить подходы и подъезды к остановочным пунктам.

Кроме того, компания планирует реализовать проект «Удобная электричка» на ст. Язовая. Как напомнил Канцур, такой проект уже действует в Лёвшино. Там между микрорайонами Новое Лёвшино и ст. Левшино курсирует микроавтобус, который привозит пассажиров к электричкам и обратно. Платят пассажиры только один раз. Утром они оплачивают проезд в автобусе и по этому билету едут в электричке до станции Пермь II, а вечером по билету электрички могут проехать бесплатно в маршрутке обратно от ст. Лёвшино до микрорайона.

«По аналогии с этим проектом мы сейчас рассматриваем проект по микрорайону Вторая Вышка, — рассказал Канцур. — Там очень активно построился микрорайон. Компания ПЗСП возводит новое жильё, и наш проект по подвозу людей на ст. Язовая будет, на наш взгляд, актуален».

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