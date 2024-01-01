Алёна Бронникова Пермский застройщик не смог оспорить решение суда о доначислении налогов АО «Нью-Граунд» нарушало налоговое законодательство Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решение арбитража Пермского края об отказе пермскому застройщику АО «Нью Граунд» в признании недействительным решения налогового органа. Согласно данным картотеки судебных дел, заседание состоялось 11 июля.

Из материалов дела следует, что в 2021 году в отношении АО была проведена выездная налоговая проверка по всем налогам, сборам и страховым взносам за 2018 и 2019 год. По результатам мероприятий ведомство выявило нарушения ст. 169, 171, 172 и 252 Налогового кодекса РФ.

В мае 2022 года Межрайонная ИФНС России № 22 по Пермскому краю в отношении АО вынесла решение о доначислении НДС и налога на прибыль в общей сумме 137,4 млн руб., пени в 51 млн руб. и о применении штрафа в 3,3 млн руб. В дальнейшем УФНС частично отменило оспариваемое решение в части доначислений и соответствующих сумм пени и штрафа. Не согласившись, застройщик обжаловал это решение в вышестоящий налоговый орган. Заявление было частично удовлетворено в части отмены доначисления налога, пени и предъявления штрафа по одному эпизоду.

В ноябре организация обратилась в суд с иском о признании документа недействительным в части доначисления НДС в 40,6 млн руб., налога на прибыль организаций в 75,6 млн руб., пеней и штрафа по п. 3 ст. 122 НК РФ по эпизодам, касающихся сделок по поставке материалов и транспортным услугам со 101 спорным контрагентом.

«Полагая, что решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения не соответствует законодательству о налогах и сборах, заявитель обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании его недействительным», — отмечается в документах суда.

В декабре 2023 года Арбитражный суд Пермского края отказал «Нью Граунд» в признании решения недействительным. Было установлено, что с 2018 по 2019 год истец осуществлял деятельность, связанную с проектно-изыскательными и строительно-монтажными работами, обладая при этом собственными технологической базой и парком спецтехники. Для этого, по документам, организация приобрела строительные материалы у 98-ми спорных контрагентов и транспортные услуги у ещё трёх.

В ходе проверки ИФНС выявила схему ухода от налогообложения посредством искажения сведений о фактах хозяйственной жизни относительно поставки материалов и оказания транспортных услуг, поскольку фактически товары не поставлялись, а услуги не оказывались. Спорные организации не обладали необходимыми ресурсами, не производили закуп товара, также был выявлен особый порядок учёта и списания материалов, отличный от процесса работы с реальными поставщиками. Также установлено, что поступающие от заявителя деньги на счета спорных поставщиков выводились из-под налогового контроля в наличную форму, что указывает на выведение денег из контролируемого оборота. Опровергающих доказательств не было представлено.

Оспорить решение арбитража застройщик не смог также в апелляционном и кассационном судах. Согласно резолютивной части постановления Арбитражного суда Уральского округа, истец может подать жалобу в течение двух месяцев в судебную коллегию Верховного суда РФ.

Как писал «Новый компаньон», АО «Нью Граунд» в 2021 году выиграло тендер на разработку проекта реконструкции автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I Свердловской железной дороги. Однако в ноябре 2023 года из-за нарушения сроков выполнения работ контракт был расторгнут. В декабре объект перешёл в краевую собственность. А в июне конкурс на разработку проекта реконструкции был возобновлён.

По информации checko.ru, АО «Нью Граунд» зарегистрировано в Перми в 2004 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор Юрий Старцев является также руководителем ещё четырёх и учредителем двух действующих организаций. Уставный капитал АО «Нью Граунд» — 100 тыс. руб. Выручка за прошлый год сложилась в сумме 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 649,6 млн руб.

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