В Перми нашли родителей потерявшегося три дня назад ребёнка Всё это время он ждал родителей в отделе полиции Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Родители маленького мальчика, который потерялся на улице в Перми, найдены. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на поисковый отряд «Регион 59».

Мальчика нашли на улице в минувшие выходные. После этого поисковики разметили ориентировку для поиска его родителей. В ней сообщалось, что на вид ребёнку около шести лет и он не знает своих данных. Всё это время он находился в отделе полиции.

В поисковом отряде рассказали, что родные ребёнка найдены, а пермяков поблагодарили за помощь, попросив снять репосты.

Волонтёры также обратились к пермякам с просьбой воздержаться от негативных обсуждений происшествия.

Как ранее писал «Новый компаньон», потерявшегося на улице мальчика доставили в отдел МВД №7 в Свердловском районе Перми.

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