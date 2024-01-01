Елена Синица В Перми ищут родителей потерявшегося мальчика Ребёнок своих данных не знает Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

В Перми ищут родителей потерявшегося ребёнка. Своих данных мальчик не знает. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59» в своих социальных сетях.

Как пояснили волонтёры, сейчас он находится в отделе МВД №7 в Свердловском районе Перми. Всех, кому известно место проживания ребёнка, его данные или контакты его родных, просят срочно позвонить по тел. 8-901-438-21-42.

Ребёнку на вид шесть лет, у него светлые волосы. Одет в синюю футболку с изображением баскетбольного мяча.

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