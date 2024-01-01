При столкновении автомобиля с деревом в Пермском крае погибла женщина Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД по Пермскому краю

В ГИБДД региона сообщили о смертельном дорожно-транспортном происшествии на автодороге Кукеты—Ключи на территории Верещагинского района Пермского края.

«14 июля 2024 года около 21:00 в направлении деревни Кукеты двигался автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением мужчины 1979 г.р. Предварительно установлено, что на 3 км дороги Кукеты—Ключи водитель по неустановленной причине допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП пассажир-женщина 1959 г.р. скончалась», — рассказали в госавтоинспекции.

По факту аварии проверка продолжается, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 13 июля в Пермском крае на технологической дороге М-12 Октябрьского округа погиб 25-летний мотоциклист. Он, двигаясь на мотоцикле «Шайнрей», в районе села Алмаз потерял контроль и столкнулся с камнем. В результате молодой человек скончался на месте ДТП.

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