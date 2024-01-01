Елена Синица В Пермском крае мотоциклист наехал на камень и погиб Выясняются обстоятельства случившегося Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае на технологической дороге М-12 Октябрьского округа из-за аварии погиб 25-летний мотоциклист. Об этом сообщает ВЕТТА, ссылаясь на данные краевой Госавтоинспекции.

По данным ведомства, мужчина на мотоцикле «Шайнрей» попал в аварию поздно вечером 13 июля. Известно, что он потерял контроль и столкнулся с камнем в районе села Алмаз. В результате он скончался на месте ДТП.





Выясняются обстоятельства случившегося.





Ранее сообщалось , что в Прикамье 81-летний водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом. Ещё два пассажира доставлены в больницу с различными травмами.





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