Елена Синица В Прикамье 81-летний водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом Ещё два пассажира доставлены в больницу с различными травмами Поделиться Твитнуть

ГИБДД Пермского края

В воскресенье, 14 июля, на территории Чернушинского округа случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По предварительным данным, 81-летний водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автомобилю КамАЗ, за рулём которого был 64-летний мужчина. В результате происшествия погиб водитель легкового авто.

Ещё два пассажира, 1938 и 1941 г.р., доставлены в больницу с различными травмами, сказали в Госавтоинспекции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.