Елена Синица
В Прикамье 81-летний водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом
Ещё два пассажира доставлены в больницу с различными травмами
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В воскресенье, 14 июля, на территории Чернушинского округа случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
По предварительным данным, 81-летний водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автомобилю КамАЗ, за рулём которого был 64-летний мужчина. В результате происшествия погиб водитель легкового авто.
Ещё два пассажира, 1938 и 1941 г.р., доставлены в больницу с различными травмами, сказали в Госавтоинспекции.
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